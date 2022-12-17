Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic: Bunu çok az kişi bekliyordu!

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Fas maçının ardından açıklamalarda bulundu. Dalic, "Bunu çok az kişi bekliyordu. Çocuklar çok çalıştı. Bu tür bir turnuvada bronz madalya kazandık ve bu harika. Bugün sağlıklı olan herkes oynadı. Sağ tarafta problem yaşadıklarını biliyorduk. Ziyech, Perisic'i takip etmedi ve Orsic orayı karıştırdı" dedi.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2022- 20:59