2022 Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas karşı karşıya geliyor. Hırvatistan-Fas mücadelesini haberimizden CANLI izleyebilirsiniz.

2022 Dünya Kupası üçüncülük maçında Arjantin'e 3-0 mağlup olan Hırvatistan, Fransa'ya 2-0 boyun eğen Fas'la kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

HIRVATİSTAN FAS İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Josko Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Majer, Orsic, Livaja, Kramaric.

Fas: Bono, Hakimi, Achraf Dari, El Yamiq, Attiyat, Sofyan Amrabat, El Khannouss, Ziyech, Sabiri, Boufal, En-Nesyri

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HIRVATİSTAN-FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hırvatistan ile Fas arasında Khalifa International Stadyumu'nda oynanan 3.'lük maçı, saat 18.00'de başladı. Dev mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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