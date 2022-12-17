2022 Dünya Kupası üçüncülük maçında Arjantin'e 3-0 mağlup olan Hırvatistan, Fransa'ya 2-0 boyun eğen Fas'la kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
HIRVATİSTAN FAS İLK 11'LER
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Josko Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Majer, Orsic, Livaja, Kramaric.
Fas: Bono, Hakimi, Achraf Dari, El Yamiq, Attiyat, Sofyan Amrabat, El Khannouss, Ziyech, Sabiri, Boufal, En-Nesyri
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HIRVATİSTAN-FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hırvatistan ile Fas arasında Khalifa International Stadyumu'nda oynanan 3.'lük maçı, saat 18.00'de başladı. Dev mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽ GOOLL! | HARİKA BİR DURAN TOP ORGANİZASYONU! PERISIC İNDİRDİ, GVARDIOL KAFAYLA TAMAMLADI! 🇭🇷 pic.twitter.com/gdQCeWaVvy— TRT Spor (@trtspor) December 17, 2022
⚽ GOOLL! | MAÇ MÜTHİŞ BAŞLADI, GOLLER PEŞ PEŞE GELİYOR! ZIYECH ORTALADI, DARI ATTI! SKORDA DENGE VAR... 🇲🇦 pic.twitter.com/SPhPz0JXLa— TRT Spor (@trtspor) December 17, 2022