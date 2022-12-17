HIRVATİSTAN FAS CANLI İZLE 📺 | Dünya Kupası 3'üncülük saat kaçta? Hırvatistan - Fas maçı izle (TRT 1 izle)

Hırvatistan ile Fas, Dünya Kupasıüçüncülük maçında kozlarını paylaşacak. İki ekip de ikincilik şansını kaybederken yarı finale yükselen isimler Fransa ve Arjantin olmuştu. Hırvatistan - Fas maçı ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - Fas maçı hangi kanalda? Dünya Kupası 3.lük maçı saat kaçta?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2022- 10:00