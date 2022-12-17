Fas Teknik Direktörü Walid Regragui: Gurur duyuyorum!

Fas Teknik Direktörü Walid Regragui, Hırvatistan maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Regragui, 2-1 kaybettikleri ve 4. oldukları maç sonunda yaptığı açıklamada "En iyi 4 takım arasında olduğumuz için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2022- 21:30