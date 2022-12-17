Fas Teknik Direktörü Walid Regragui: Gurur duyuyorum!
Fas Teknik Direktörü Walid Regragui, Hırvatistan maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Regragui, 2-1 kaybettikleri ve 4. oldukları maç sonunda yaptığı açıklamada "En iyi 4 takım arasında olduğumuz için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
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Yayın Tarihi: 17.12.2022- 21:30
Regragui, 2-1 kaybettikleri ve 4. oldukları maç sonunda yaptığı açıklamada "En iyi 4 takım arasında olduğumuz için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
47 yaşındaki teknik adam ayrıca, "Bu Dünya Kupası'ndan ders çıkaracağız. Hala mutluyuz çünkü bu turnuvada 4. olduk. Hırvatistan 3. olmayı hak etti, onları tebrik ediyorum. Daha güçlü geri dönmek için öğreneceğiz ve çalışacağız" dedi.