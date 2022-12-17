Arjantin Fransa maçı öncesi ünlülerden tahminler

Arjantin ve Fransa'nın dünyanın en büyüğü olmak için karşı karşıya geleceği mücadele öncesi futbolun efsane isimleri tahminlerde bulundu. Bu isimler içinde, Roy Keane, Drogba, Shearer ve Antonio Valencia gibi yıldızlar yer aldı.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2022- 16:00