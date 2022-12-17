Arjantin Fransa maçı öncesi Lionel Messi'den paylaşım!
Arjantin ile Fransa arasında oynanacak olan 2022 Katar Dünya Kupası finali öncesi Lionel Messi'den paylaşım geldi. Messi, "Ben hazırım. Haydi Arjantin" ifadelerini kullandı.
Haberler Haberleri
Yayın Tarihi: 17.12.2022- 16:42
35 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben hazırım. Haydi Arjantin" ifadelerini kullandı.
Messi'nin bu paylaşımı dakikalar içerisinde milyonlarca beğeni aldı.
Arjantin ile Fransa, Dünya Kupası'nın finalinde 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.