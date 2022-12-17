Arjantin Fransa maçı öncesi Lionel Messi'den paylaşım!

Arjantin ile Fransa arasında oynanacak olan 2022 Katar Dünya Kupası finali öncesi Lionel Messi'den paylaşım geldi. Messi, "Ben hazırım. Haydi Arjantin" ifadelerini kullandı.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2022- 16:42