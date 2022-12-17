Katar 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Didier Deschamps konuştu. Deschamps, "4 yıl önce Messi, daha çok sağ tarafta ve sahte 9 numara gibi oynuyordu. Ancak burada bir oyun kurucu gibi ve sahada çok daha fazla özgürlüğe sahip. Bu da onu durdurmayı bir hayli zorlaştırıyor" dedi.

Dünya Kupası finalinde Lionel Messi 'li Arjantin ile Kylian Mbappe 'li Fransa karşılaşacak. Her iki ülkenin de tarihte ikişer şampiyonlukları var. Kupayı kazanan, formasının üzerine bir yıldız daha ekleyecek. Dev maç öncesi Fransa teknik direktörü Didier Deschamps Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

'Onu durdurmayı zorlaştırıyor'

Deschamps, "4 yıl önce Messi, daha çok sağ tarafta ve sahte 9 numara gibi oynuyordu. Ancak burada bir oyun kurucu gibi ve sahada çok daha fazla özgürlüğe sahip. Bu da onu durdurmayı bir hayli zorlaştırıyor" diye konuştu. Bu arada önceki günkü idmana katılmayan Messi'nin önemli bir sorununu olmadığı bildirildi.