2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Arjantin'e penaltılar sonucu elenen Hollanda'da o maça damga vuran isim Wout Weghorst'tu... Beşiktaş'ın forveti sonradan girerek 2 gol attı ve maçı uzatmalara götüren isim olmasına karşın elenmesini engelleyemedi. Portakallar'ın teknik direktörü Louis Van Gaal'den deneyimli santrfor konusunda itiraf geldi. İşte o sözler...

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yer alan Hollanda, grup aşamasının ardından son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Khalifa International Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Portakallar 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde ise rakip Arjantin'di.

MÜTHİŞ MAÇ

Lusail Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Arjantin 35. dakikada Molina ve 73. dakikada Messi'nin penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti.

WEGHORST DAMGA VURDU

Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, 78. dakikada Beşiktaş 'ta forma giyen Weghorst'u oyuna aldı. Yıldız oyuncu 83. dakikada attığı golle farkı bire indirdi. İkinci golde ise Hollanda sürpriz bir duran top organizasyonuyla golü buldu. Kazanılan serbest vuruşta Koopmeiners topun başına geçti.

Arjantin barajının yanına Hollandalı oyuncular da ayı şekilde dizildi. Koopmeiners şu atmak yerine topu yerden Arjantin barajının yanındaki takım arkadaşlarına gönderdi. Orada topu kontrol eden Weghorst'un dönere yaptığı vuruşta top filelere gitti. Hollanda bu golle mücadeleyi uzatmalara taşımayı başardı.

Uzatma dakikalarında gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı vuruşlarının ardından Arjantin, yarı finale yükselen taraf oldu.

VAN GAAL'DEN İTİRAF

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, Dünya Kupası macerasının ardından bir röportaj verdi. Deneyimli çalıştırıcı, Hollanda'nın Arjantin karşısında attığı ikinci golle ilgili bir itirafta bulundu.

Van Gaal, "Weghorst'un attığı ikinci goldeki serbest vuruş organizasyonu aslında Memphis Depay içindi, ancak Weghorst topu çok iyi önüne aldı ve önce sola doğru yönelip sağ ayağıyla çok iyi şekilde gol yaptı" ifadelerini kullandı.

PENALTI AÇIKLAMASI

Tecrübeli çalıştırıcı penaltı atışları ile ilgili olarak ise, "Her antrenmanda penaltılara çalıştık. Antrenmanlarda hepsini atan sadece Van Dijk'tı ama o da maçta atamadı" dedi.