Hırvatistan ile Fas, Dünya Kupası 3.'lük maçında kozlarını paylaşacak. Turnuvada büyük sürprize imza atan Fas, Fransa engeline takılmasının ardından Dünya Kupası mücadelesinde final yolunu tıkadı. Final karşılaşmasını Fransa ile Arjantin'e bırakan Hırvatistan ve Fas, üçüncülük için mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hırvatistan - Fas maçı hangi kanalda? Dünya Kupası üçüncülük maçı saat kaçta?

Hırvatistan - Fas maçını canlı takip etmek için tıklayın

HIRVATİSTAN- FAS MAÇI | CANLI İZLE

Dünya Kupası'nda finale kalan takımların Arjantin ve Fransa olmasının ardından yarı finale kadar yükselen Hırvatistan ile Fas üçüncülük için mücadele edecek. Tarihe geçerek sürpriz bir şekilde yarı finale adını yazdıran Fas, son 2018 Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ile 3.'lük maçında kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesi nefesler tutuldu. Peki, Hırvatistan - Fas üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HIRVATİSTAN - FAS ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hırvatistan - Fas maçı 17 Aralık Cumartesi saat 18.00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.