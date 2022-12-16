Katar'daki Dünya Kupası'nın perdesi, pazar günü 18.00'de Fransa ile Arjantin arasında oynanacak final maçıyla kapanacak.
2022 Dünya Kupası'nı kim kazanacak? Lionel Messi mi Kylian Mbappe mi? İşte o rakamlar
2022 Dünya Kupası final maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup eden Lionel Messi'li Arjantin ile Fas'ı 2-0'la geçen Kylian Mbappe'li Fransa karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Paris Saint-Germain'de (PSG) takım arkadaşı olan iki yıldızın performansları da merak ediliyor. Peki, bundan önceki maçlarda sonuçlar nasıl oldu? İşte dev final öncesi o rakamlar...
Bu dev final iki ülkenin karşılaşması kadar Paris Saint-Germain forması giyen iki büyük yıldız Lionel Messi ve Mbappe'nin kapışması olarak da ilgi çekiyor.