2022 Dünya Kupası'nı kim kazanacak? Lionel Messi mi Kylian Mbappe mi? İşte o rakamlar

2022 Dünya Kupası final maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup eden Lionel Messi'li Arjantin ile Fas'ı 2-0'la geçen Kylian Mbappe'li Fransa karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Paris Saint-Germain'de (PSG) takım arkadaşı olan iki yıldızın performansları da merak ediliyor. Peki, bundan önceki maçlarda sonuçlar nasıl oldu? İşte dev final öncesi o rakamlar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2022- 11:29