Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Dünya Kupası'na Fas'a kaybederek çeyrek finalde veda eden Portekiz'de Fernando Santos dönemi sona erdi. Federasyondan yapılan açıklamada, deneyimli teknik adam ile yolların ayr��ldığı belirtildi ve Santos'a teşekkür edildi.



2014'ten bu yana Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran 68 yaşındaki teknik adam, 2016'da Avrupa Şampiyonası'nı, 2019'da ise Uluslar Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi. Toplamda milli takımın başında 109 maça çıkan Santos, bu karşılaşmalarda 67 galibiyet, 23 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı.

MOURINHO FAVORİ!



Portekiz basınında, teknik direktör Santos'un yerine en güçlü adayın Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho olduğu belirtildi.