FIFA, Kulüp Yardımları Programı kapsamında, bir kulübün oyuncusunun turnuvada geçirdiği gün sayısı ve Dünya Kupası başlamadan önceki bir haftalık resmi hazırlık dönemi için yaklaşık 209 milyon dolar dağıtacak.

Bu yardım programında en büyük pay Manchester City'nin olacak. Turnuvada 16 oyuncusu forma giyen İngiliz ekibine 5,58 milyon dolar ödeme yapılacak.



Turnuvaya toplam 17 oyuncu gönderen ancak bunların 8'i İspanya Milli Takımı'yla son 16 turunda evine dönen Barcelona, 4,1 milyon dolar yardım alacak.