Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Fransa ile Arjantin finalde karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Fransızlarda büyük bir şok yaşanıyor. İşte haberin detayları...

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Fransa ile Arjantin finalde karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele öncesi Fransızlarda büyük bir şok yaşanıyor.

Fransa Milli Takımında Upamecano ve Rabiot daha önceden hastalanmıştı.

Bunun üzerine son olarak Kingsley Coman'ın da ateşi yükseldi.

Daily Mail'in haberine g��re Fransa sağlık heyeti deve gribinden şüpheleniyor.

Takım içerisinde salgının yayılmaması için yoğun uğraş sarf ediliyor.

Arjantin ile oynanılacak dev final 18 Aralık Pazar günü TSİ ile 18:00'da başlayacak.