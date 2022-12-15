Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nın finali belli oldu. Arjantin ile Fransa arasında geçecek olan dev final öncesi Fransızların yıldız ismi Theo Hernandez, "Messi'den korkmuyoruz" dedi.

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nın finali belli oldu. Arjantin ile Fransa arasında geçecek olan dev final öncesi Fransızların yıldız ismi Theo Hernandez, "Messi'den korkmuyoruz" dedi.

25 yaşındaki sol bek, açıklamasında Arjantin karşılaşması için yüzde yüz hazır olmaları gerektiğini dile getirdi.



Theo Hernandez yaptığı açıklamada, "Pazar günkü final için yüzde yüz hazır olmak zorundayız. Messi'den korkmuyoruz. Arjantin'in iyi bir takımı var ve iyi hazırlanmamız için birkaç günümüz var" dedi.



Arjantin ile Fransa, Dünya Kupası'nın final karşılaşmasında 18 Aralık Pazar günü TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek.