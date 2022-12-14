Romain Saiss Fransa - Fas maçına devam edemedi!
FIFA 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleye sakatlığı bulunan Romain Saiss ilk 11'de başlamıştı. Ancak sakatlığı nükseden Beşiktaşlı yıldız maça devam edemedi. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 14.12.2022- 22:53
32 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada sakatlanarak 21. dakikada oyundan çıktı.
Fas'ta sakatlanan Saiss yerine Selim Amalla oyuna dahil oldu.
Saiss, Portekiz maçında da sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkmıştı.