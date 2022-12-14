FRANSA FAS YARI FİNAL MAÇI CANLI - TRT 1 | Fransa - Fas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa ile Fas, Dünya Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Final için mücadele edecek olan iki ekip de kazanmak ve Arjantin'in rakibi olmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fransa - Fas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 14.12.2022- 16:01