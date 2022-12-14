FRANSA FAS CANLI İZLE 📺 | Dünya Kupası yarı final maçı saat kaçta? Fransa - Fas maçı izle (TRT 1 izle)

Fransa ile Fas, Dünya Kupası yarı final maçında kozlarını paylaşacak. İki ekip de kazanarak finale çıkmak ve Arjantin'in rakibi olmak istiyor. Fransa - Fas maçı ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Fransa - Fas maçı hangi kanalda? Dünya Kupası yarı final maçı saat kaçta?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 14.12.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022- 10:00