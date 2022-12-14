2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı finalde Fransa, Fas ile kozlarını paylaşacak. Zorlu maç öncesinde Fransa'da 2 futbolcunun şoku yaşanıyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre; Fransa'da Rabiot ve Upamecano boğaz ağrısı, yüksek ateş ve yorgunluk yaşadığı için bu maçta forma giyemeyebilir.
2022 Dünya Kupası haberleri: Fransa'ya Fas maçı öncesi Rabiot ve Upamecano şoku!
2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı finalde Fransa, Fas ile kozlarını paylaşacak. Zorlu maç öncesinde Fransa'da 2 futbolcunun şoku yaşanıyor. Fransa'da Rabiot ve Upamecano boğaz ağrısı, yüksek ateş ve yorgunluk yaşadığı için bu maçta forma giyemeyebilir.
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Yayın Tarihi: 14.12.2022- 15:20