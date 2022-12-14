2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı finalde Fransa, Fas ile kozlarını paylaşacak. Zorlu maç öncesinde Fransa'da 2 futbolcunun şoku yaşanıyor. Fransa'da Rabiot ve Upamecano boğaz ağrısı, yüksek ateş ve yorgunluk yaşadığı için bu maçta forma giyemeyebilir.

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı finalde Fransa, Fas ile kozlarını paylaşacak. Zorlu maç öncesinde Fransa'da 2 futbolcunun şoku yaşanıyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre; Fransa'da Rabiot ve Upamecano boğaz ağrısı, yüksek ateş ve yorgunluk yaşadığı için bu maçta forma giyemeyebilir.