Messi o rekoru egale etti! Arjantin ile Dünya Kupası'nda...

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile Hırvatistan yarı finalde karşı karşıya geldi. Mücadele'de ilk 11'de başlayan Tangocuların kaptanı Lionel Messi bir rekoru daha egale etti.

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile Hırvatistan yarı finalde karşı karşıya geldi. Mücadele'de ilk 11'de başlayan Tangocuların kaptanı Lionel Messi bir rekoru daha egale etti.

Arjantin Milli Takımı ile 5 Dünya Kupası'ndaforma giyen yıldız oyuncu, yeni bir rekora ortak oldu.

Hırvatistan maçında ilk 11'de başlayan 35 yaşındaki futbolcu, Alman efsane Matthaus'a ait olan Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu egale etti.



Matthaus, Almanya ile Dünya Kupaları'nda 25 maçta sahaya çıkmıştı.

Messi, final maçında forma giyerse Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu olacak.