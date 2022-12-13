Lionel Messi'den final sözleri! "Tüm bunlar çok heyecan verici"

Lionel Messi'den final sözleri! "Tüm bunlar çok heyecan verici"

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek finale kaldığı maç sonrası konuştu. Messi, "Çok şey hissediyorum. Tüm bunlar çok heyecan verici. Dünya Kupası boyunca tüm insanları ailemizi görmek heyecan verici. Şimdi son maça gidiyoruz, istediğimiz de buydu." diye konuştu.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 14.12.2022- 00:25