2022 FIFA Dünya Kupası'nda şimdiye kadar oynanan maçlar baz alınarak, ilk 11 yapıldı.
İşte 2022 Dünya Kupası'nın şimdiye kadar ki en iyi 11'i...
2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada yarı finalist 4 takım adını finale yazdırmak için kozlarını paylaşacak. Öte yandan 2022 Dünya Kupası'nda şu ana kadar ki en iyi 11 de belli oldu. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 13.12.2022- 12:12
En iyi 11'de, Cristiano Ronaldo sürprizi yaşandı.
RONALDO YOK!
Portekiz'in dünyaca ünlü starı Cristiano Ronaldo, en iyi 11'de yer almadı.