İşte 2022 Dünya Kupası'nın şimdiye kadar ki en iyi 11'i...

İşte 2022 Dünya Kupası'nın şimdiye kadar ki en iyi 11'i...

2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada yarı finalist 4 takım adını finale yazdırmak için kozlarını paylaşacak. Öte yandan 2022 Dünya Kupası'nda şu ana kadar ki en iyi 11 de belli oldu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 12:12