Fransa - Fas maçı hangi kanalda? Dünya Kupası yarı final maçı saat kaçta? Fransa - Fas maçı izle

Fransa ile Fas, Dünya Kupası yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Turnuvada büyük sürprize imza atan Fas, Fransa engelini de geçerek adını finale yazdırmak isterken, Fransa ise üst üste 2. kez kupanın sahibi olmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fransa - Fas maçı hangi kanalda? Dünya Kupası yarı final maçı saat kaçta?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 17:10 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022- 17:10