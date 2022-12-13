Dünya Kupası'nda Fransa ve Fas unvan için sahada!

Dünya Kupası'nda Fransa ve Fas unvan için sahada!

2022 Dünya Kupası yarı final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Fransa bu maçı kazanarak şampiyon unvanını korumak, Fas ise tarihe geçmek istiyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 09:07