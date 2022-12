2022 Dünya Kupası'nda heyecan tırmanıyor. Yarı final maçları için bekleyiş devam ederken, eleştirilerin odağına yerleşen hakem Mateu Lahoz, kalan dört maçta hakemlik yapmayacak.

İspanyol yetkili son olarak Arjantin ile Hollanda arasında oynanan çeyrek final karşılaşmasını yönetti. Lahoz, Arjantin'in penaltı atışlarıyla turladığı gecede 15 sarı kart ve Denzel Dumfries'e kırmızı kart gösterdi.

LIONEL MESSI NE SÖYLEDİ?

Her iki takım da Lahoz'un performansına tepkiliydi. Özellikle de kararlara düzenli olarak itiraz eden Arjantin. Maçta sarı kart gören isimlerden biri olan Lionel Messi, maç sonrası verdiği demeçte hayal kırıklığını dile getirdi. Yıldız futbolcu, Lahoz'un müsabakanın geri kalanında maç yönetmesine izin verilmemesi gerektiğini iddia etti.

7 Ballon d'Or sahibi Messi, "Bu maç böyle bitmemeliydi. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum çünkü herkes olanları izledi. Maçtan önce korkuyorduk çünkü onun nasıl olduğunu biliyorduk ve bence FIFA bunu gözden geçirmeli. Onun gibi bir hakemi bu maçlara koyamazsınız."

İspanyol COPE ajansı, Lahoz'un yarı finaller, üçüncülük ve final maçı öncesi Katar'dan ayrıldığını yazdı.

Messi'nin dışında kaleci Emiliano Martinez de Lahoz'un 2-0'dan maçı uzatmaya götüren Hollanda'ya 'her şeyini verdiğini' söyledi.

"Zor bir maçtı ve oyunu iyi kontrol ettiğimizi düşünüyordum. 2-0 öne geçtik, oyunun kontrolü bizdeydi ve hakem her şeyi onlara veriyordu. Birdenbire benim göremediğim iyi bir vuruş yaptılar ve sonra her şey alt üst oldu. Hakem onlara her şeyini veriyordu. Sebepsiz yere 10 dakika verdi, 10 dakika. Hollanda için iki veya üç kez ceza sahası dışından serbest vuruş verdi. Sadece gol atmalarını istiyordu."

45 yaşındaki Lahoz'un yardımcılıklarını üstlenen Pau Cebrian Devis ve Roberto Diaz Palomar'ın turnuvada devam edeceği bildiriliyor.

Arjantin ile Hırvatistan'ın karşı karşıya geleceği yarı final maçında İtalyan hakem Daniele Orsato'nun düdük çalacağı açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

FIFA, Arjantin-Hollanda maçında yaşanan olaylar için soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada, oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları (12. madde) ile maçın düzen ve güvenliğinin (16. madde) olası ihlali nedeniyle Arjantin Futbol Federasyonu aleyhine soruşturma açıldığı duyuruldu.

Ayrıca 12. maddenin olası ihlali nedeniyle Hollanda Futbol Federasyonu aleyhine de soruşturma başlatıldığı kaydedildi.