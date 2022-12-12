Kuzey Afrika ülkesi olan Fas, son 16 turunda İspanya'yı, çeyrek finalde ise Portekiz'i devirerek tarih yazmaya devam etti.
Fas'ın Portekiz galibiyetinin arkasındaki gizemli kişi ortaya çıktı!
2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi Afrika temsilcisi 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı. Fas Teknik Direktörü Walid Regragui tarihi zafer sonrası, bu galibiyeti almak için nasıl oynamaları gerektiğini ismini açıklamadığı bir kişiden aldığını dile getirmişti. O kişi ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fas teknik direktörü Walid Regragui, çeyrek final maçıyla birlikte Dünya Kupası tarihine geçti.
47 yaşındaki çalıştırıcı, Dünya Kupası tarihinde çeyrek final yaşayan ilk Afrikalı teknik direktör olarak kayıtlara geçti.