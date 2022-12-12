Fas'ın Portekiz galibiyetinin arkasındaki gizemli kişi ortaya çıktı!

2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi Afrika temsilcisi 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı. Fas Teknik Direktörü Walid Regragui tarihi zafer sonrası, bu galibiyeti almak için nasıl oynamaları gerektiğini ismini açıklamadığı bir kişiden aldığını dile getirmişti. O kişi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2022- 09:36