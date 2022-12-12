Fas'ın 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesinde önemli pay sahibi olan Chelseli futbolcu Hakim Ziyech, primini yoksullarla paylaştı.

Fas, 2022 Dünya Kupası'da büyük bir sürprize imza attı. Turnuvada yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olan Fas'ta, yıldız oyuncu Hakim Ziyech anlamlı bir harekete imza attı. Chelsea'li yıldız, Federasyonun vereceği primi almayacağını açıkladı.

Hollanda doğumlu oyuncunun 2015 yılından bu yana Fas Milli Takımından hiç para almadığı ve bu primlerin hayır işleri için kullanmasını istediği belirtildi.

Fas Futbol FEderasyonu tarafından Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen milli takıma yüklü miktarda bir prim ödenmesi bekleniyor. Ziyech her zaman olduğu gibi bu parayı da fakir ailelere bağışlayacak.

HAKİM ZİYECH KİMDİR?

Hollanda'nın kuzeydeki kasabası Dronten'de göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Hakim Ziyech, doğduğu kasabada futbola başladı.

29 yaşındaki oyuncu, 2007 yılında Hollanda 1. Ligi ((Eredivise) ekiplerinden Heerenveen altyapısına geçti ve 2012 yılında A takımına yükseldi. İki yıl sonra Twente'nin yolunu tutan Ziyech, 2016'da Hollanda devi Ajax'ın kadrosuna katıldı.

Amsterdam ekibinde 112 maçta 38 gol atan Hakim Ziyech, 2020'de 40 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea kadrosuna katıldı.