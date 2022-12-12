Arjantin - Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası

Arjantin - Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla sürüyor. Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Arjantin - Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2022- 16:50 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022- 16:50