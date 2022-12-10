Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Fransa çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Fransızlar zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı ve yarı finalde Fas'ın rakibi oldu. İngilizler ise turnuvaya veda etti.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final müsabakasında Fransa, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Horozlar, yarı finalde Afrika temsilcisi Fas ile karşılaşacak.

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final maçında İngiltere ile Fransa karşılaşırken, Al Bayt Stadyumu'nda oynanan mücadelede Brezilyalı hakem Wilton Sampaio düdük çaldı. Fransa, 17. dakikada Tchouameni'nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golün ardından rakip sahada etkili ataklar geliştiren İngilizlere, kaleci Lloris yaptığı kurtarışlarla izin vermedi. Takımlar soyunma odasına 1-0'lık sonuçla gitti. 54. dakikada İngiltere eşitliği sağladı; Bukayo Saka'nın yerde kalmasıyla kazanılan penaltıda topun başına geçen Harry Kane, topu filelere göndererek beraberlik golünü attı. 2. yarıda iki takım da etkili hücumlar geliştirirken, Fransa 78. dakikada yeniden öne geçti. Sol taç çizgisinden Griezmann'ın ortasında Oliver Giroud ön direkte kafayı vurarak skoru 2-1 yaptı. 82. dakikada Theo Hernandez'in ceza sahası içinde Mason Mount'a yaptığı müdahale sonrası VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Sampaio ikinci kez penaltı düdüğünü çaldı. Beyaz noktada bir kez daha topun başına geçen Harry Kane, topu üstten dışarı yolladı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Fransa, 14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçında Fas'ın rakibi oldu.



HARRY KANE, DÜNYA KUPALARINDA 8 GOLE ULAŞTI

İngiltere'nin yıldız oyuncusu Harry Kane, Fransa karşısında attığı golle turnuvadaki ikinci golünü kaydetti. Rusya'da oynanan 2018 Dünya Kupası'nda 6 gole imza atan Kane, Dünya Kupalarındaki toplam gol sayısını 8'e çıkardı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: