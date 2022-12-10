Eski Fenerbahçeli Van Hooijdonk'tan Van Gaal'e sert eleştiri!

2022 Katar Dünya Kupası'nda Hollanda, 2-0 geriye düştüğü Arjantin karşısında durumu 2-2 yapsa da penaltılar sonucu turnuvaya veda etti. Eski Fenerbahçeli oyuncu Pierre Van Hooijdonk, Arjantin karşılaşması sonrası teknik direktör Van Gaal'i eleştirdi. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 10.12.2022- 09:48