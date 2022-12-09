2022 Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo krizi kapıda bekliyor. Son 16 turunda 6-1 kazanılan İsviçre mücadelesine yedek başlayan ve 74. dakikada oyuna alınan Ronaldo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre Portekiz'de yayın yapan Record gazetesi, Ronaldo'nun İsviçre maçı öncesi milli takım kampını terk etmeyi düşündüğünü ve teknik direktör Fernando Santos'a bunu ilettiğini yazdı. Ronaldo'nun yedek kalmayı kabullenemediği ve sinirlendiği vurgulandı. Ünlü yıldızın Manchester United'dan sonra Portekiz Milli Takımı'nda da sorun olmaya başladığı dile getirildi.

Ancak çıkan haberler Portekiz Futbol Federasyonu tarafından yalanlandı, herhangi bir krizin olmadığı aktarıldı. Buna karşın Portekiz basınında yer alan haberlerde yarın çeyrek finalde oynanacak Fas mücadelesinde de Ronaldo'nun yedek kalacağı kaydedildi. Bu durumun 37 yaşındaki futbolcuyu rahatsız ettiği bildirildi.

SANTOS DÜŞÜNCELİ

Teknik direktör Fernando Santos'u Fas maçı öncesi zor bir kararın beklediği ifade edildi. Santos'un İsviçre karşısında 6 gol atan ilk 11'i bozmak istemediği belirtildi. Portekiz basını iyi bir hava yakalayan takımın yarı final yolunda Ronaldo kriziyle baş edemeyip elenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yazıldı.

GÜNEY KORE MAÇINDA BAŞLADI

Record'un özel haberinde Portekiz'deki Cristiano Ronaldo krizinin gruptaki son maçta başladığı bildirildi. Güney Kore mücadelesinde Ronaldo'nun 65. dakikada oyundan alınmasına sinirlendiği ve tepkisini gösterdiği kaydedildi. Öte yandan Ronaldo'nun eşi Georgina'nın da sosyal medya paylaşımında "Dünyanın en iyi oyuncusunu 90 dakika boyunca izleyememiş olmak ne acı" mesajı yazması krizi artırdı.

Bu durumların teknik direktör Fernando Santos'u rahatsız ettiği ve bu rahatsızlığını dile getirdiği belirtildi.

"KAPTANLA SORUN YOK"

Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos, Cristiano Ronaldo ile bir krizin olmadığını belirtti. İsviçre maçı öncesi herhangi bir tartışma yaşamadıklarını vurgulayan Santos, "Kaptanla bir sorunumuz yok. Biz yıllardır birbirimizi tanıyoruz ve iyi bir iletişimimiz var. Maçtan önce Ronaldo'ya gidip yedek kalacağını söyledim, o da bana bir sorun olmadığını belirtti. Ronaldo takımımızda herkese örnek biri" dedi.

"YEDEK KALMAK ÜZER"

Cristiano Ronaldo'nun yedek kalmasıyla alakalı Portekiz Milli Takımı'ndan Bruno Fernandes de konuştu. Turnuva öncesi kampta aralarında soğukluk olduğu iddia edilen Ronaldo'ya destek veren Fernandes, "Her oyuncu yedek kalırsa üzülür. Ben de bir sonraki maç yedek kalırsam surat asarım. Bu futbolun doğasında var. Ronaldo gibi büyük bir oyuncu da normal olarak üzülüyor" ifadelerini kullandı.

SÜREKLİ İLGİ ODAĞI

Portekiz'de Ronaldo'nun sürekli ilgi odağı olması dikkat çekiyor. İsviçre maçında ulusal marşlar okunurken kameraların sadece Ronaldo'nun olduğu yedek kulübesine dönmesi örnek olarak gösteriliyor.

"GÜÇLÜ PORTEKİZ"

Cristiano Ronaldo çıkan haberler üzerine bir açıklama yayınladı. Ronaldo haberlere tepki gösterip "Dış güçler tarafından parçalanamayacak kadar yakın bir grubuz. Herhangi bir düşmanın kendisini korkutmasına izin vermeyecek kadar cesur bir ulusuz. Hayali için sonuna kadar savaşacak, kelimenin tam anlamıyla güçlü bir ekibiz! Bize inanın! Güç, Portekiz!" dedi.