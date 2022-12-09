2022 Dünya Kupası çeyrek final etabında en dikkat çeken eşleşme olan İngiltere - Fransa maçı öncesi Gareth Southgate açıklamalarda bulundu. Southgate, inançlarının tam olduğunu ifade etti.

İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate, Fransa ile oynayacakları Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Southgate yaptığı açıklamada, "Buraya kadar gelip diken üstünde durmanın bir anlamı yok. Topla neler yapabileceğimizi biliyoruz ve kazanacağımıza inancımız tam." dedi.

Büyük takımları yenerek buralara geldiklerini söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Büyük takımları yendik. Önümüzde yüksek baskılı gecelerin bizi beklediğini biliyoruz. Takım olarak çoğu zorluğa direnç gösterdik. Zaten böyle baskılı günler sizi zor maçlara hazır hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Fransa ile ilgili de konuşan Southgate, "Tabii ki çok kaliteli bir rakibe karşı zor bir maç oynayacağız. Geçmişte yapılan bütün her şey tarih oldu. Yeni bir tarih yazmak için cumartesi gününe odaklandık. Bu aşamada çok dengeli maçlar olacak. Maçı kazanacak kaliteye sahibiz." şeklinde konuştu.