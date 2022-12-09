2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda ile Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelede Arjantin bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal 78. dakikada Memphis Depay yerine Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst'u oyuna aldı. Yıldız forvet uzatmalarla birlikte yaklaşık 20 dakikada maça damga vurmayı başardı.

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda ile Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelede Arjantin bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal 78. dakikada Memphis Depay yerine Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst'u oyuna aldı. Yıldız forvet uzatmalarla birlikte yaklaşık 20 dakikada maça damga vurmayı başardı.

İlk olarak 83. dakikada sahneye çıkan Weghorst skoru 2-1'e getirdi. Ardından 90+11'de yıldız futbolcu bir kez daha sahneye çıktı ve golünü atarak maçı uzatmalara taşımayı başardı.

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