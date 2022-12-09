2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda ile Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelede Arjantin bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal 78. dakikada Memphis Depay yerine Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst'u oyuna aldı. Yıldız forvet uzatmalarla birlikte yaklaşık 20 dakikada maça damga vurmayı başardı.
İlk olarak 83. dakikada sahneye çıkan Weghorst skoru 2-1'e getirdi. Ardından 90+11'de yıldız futbolcu bir kez daha sahneye çıktı ve golünü atarak maçı uzatmalara taşımayı başardı.
İŞTE O GOLLER
GOOOLL! | BEŞİKTAŞLI WEGHORST HOLLANDA'YI UMUTLANDIRDI! HARİKA BİR KAFA VURUŞU! ŞİMDİ FARK 1'E İNDİ! ⚽️#NED | #Qatar2022 pic.twitter.com/sC50AaGdBo— TRT Spor (@trtspor) December 9, 2022
GOOOLL! | BEŞİKTAŞLI WEGHORST SON DAKİKADA HOLLANDA'YI GERİ DÖNDÜRDÜ! MESSI'NİN KARŞISINDA TEK BAŞINA! 🤯⚽️#NED | #Qatar2022 pic.twitter.com/FTQGofvE59— TRT Spor (@trtspor) December 9, 2022