Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Düyna Kupası'nda heyecan çeyrek final karşılaşmaları ile devam etti. Hırvatistan ile Brezilya'nın kozlarını paylaştığı mücadelenin 90 dakikası 0-0 tamamlandı. Uzatmalarda karşılıklı 1'er gol bulan 2 ekip penaltılara gitti ve Hırvatlar 4-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric, maçtan sonra EURO 2008'deki Türkiye - Hırvatistan karşılaşmasına atıfta bulundu.

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Düyna Kupası'nda heyecan çeyrek final karşılaşmaları ile devam etti. Hırvatistan ile Brezilya'nın kozlarını paylaştığı mücadelenin 90 dakikası 0-0 tamamlandı. Uzatmalarda karşılıklı 1'er gol bulan 2 ekip penaltılara gitti ve Hırvatlar 4-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric, maçtan sonra EURO 2008'deki Türkiye - Hırvatistan karşılaşmasına atıfta bulundu.

İşte Modric'in sözleri:

Asla pes etmediğimizi birkaç defa gösterdik. Dünya Kupası başlamadan önce bize kimse inanmıyordu. Rodrygo'ya herkesin penaltı kaçırabileceğini söyledim. 2008'de Türkiye'ye karşı ben de penaltı kaçırmıştım. Bu kolay değil ancak onu daha güçlü yapacak.