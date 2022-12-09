2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başladı. Bu etabın ilk eşleşmesinde turnuvanın favorilerinden Brezilya, Hırvatistan ile kozlarını paylaşıyor. Hırvatistan - Brezilya maçının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
HIRVATİSTAN - BREZİLYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 18:00'de başlayan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic.
Brezilya: Alisson, Militao, Marquinhos, Silva, Danilo, Paqueta, Casemiro, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison.