Fransa İngiltere maçı öncesi Deschamps'tan Mbappe sözleri!

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, İngiltere maçı öncesi konuştu. Deschamps, "İngiltere'nin Kylian Mbappe'ye önlem alacağına eminim. Ancak o fark yaratacak konumda. En iyi performansını göstermediği son maçta bile ne kadar etkili olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2022- 16:06