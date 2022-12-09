Fas'tan Portekiz'e gözdağı!

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, Portekiz maçı öncesi konuştu. Regragui, "Biz elit takımlarla oynamaya alışkınız. Bir planımız var ve sürpriz yapmaya çalışacağız. Hedefimize odaklanmamız ve maç ilerledikçe daha iyi olmamız gerekiyor. Pozitif havayı hissediyorsunuz. Portekiz'e saygı duyuyoruz, harika forvetleri var. Ama onlar da bizim zorlu bir rakip olacağımızı biliyorlar." diye konuştu.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2022- 16:43