2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'yı 4-2'lik skor ile penaltılar sonucu eleyerek adını yarı finale yazdıran Hırvatistan'da, Japonya ve Brezilya maçlarında gösterdiği etkili performans ile dikkatleri üzerine çeken kaleci Dominik Livakovic, şimdiden turnuvanın yıldızlarından biri olduğunu kanıtladı.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan, 1-1 sona eren maçta Brezilya'yı penaltılar ile 4-2 mağlup ederek final koltuğuna bir adım daha yaklaştı. Yarı finale çıkma başarısı gösteren Hırvatistan'da Dinamo Zagreb forması giyen kaleci Livakovic, milli takım performansıyla turnuvanın göze çarpan isimlerinin başında geliyor. Turnuvanın en ikonik maçlarından birine daha damgasını vuran 27 yaşındaki başarılı kaleci, Brezilya maçındaki seri penaltı atışlarında kurtardığı iki penaltı ile Hırvatistan'ın yarı finalist olmasında çok büyük bir etken oldu.

DÜNYA KUPASI TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Brezilya maçının yıldızı Livakovic, Dünya Kupası son 16 turunda karşılaştıkları Japonya maçı ile de Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı. Önce F Grubu'nda gösterdiği performansla izleyicileri kendisine hayran bırakan file bekçisi, grup aşaması sonrası son 16 turunda Japonya'da Kaoru Mitoma, Takumi Minamino ve Maya Yoshida'nın penaltılarını kurtararak, Dünya Kupası tarihinde seri penaltılarda 3 kurtarış yapan 3'üncü isim olarak adını tarihe yazdırdı. Öte yandan Livakovic, F Grubu'nda çıktığı 3 karşılaşmada kalesinde sadece bir gol gördü. Livakovic, gösterdiği performansla turnuvanın en etkili isimlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

LIVAKOVIC KİMDİR?

Hırvatistan ekibi NK Zagreb altyapısında parlayan file bekçi, A takımda geçirdiği 4 yıl ile pek çok kulübün radarına girdi. Kısa süre sonra 2015 yılında başarılı kaleciye Hırvat devi Dinamo Zagreb talip oldu. Zagreb kariyerinin başlarında pek süre alamayan oyuncu, kiralık olarak eski takımına geri döndü. Burada tekrar formasına kavuşup iyi bir form grafiği çizen Hırvat oyuncu, kiralık süresinin bitmesinin ardından Zagreb'e döndü ve takımın as kalecisi oldu. Zagreb formasıyla 262 maçta forma giyen oyuncu, 122 maçta kalesini gole kapattı. Milli takım formasını da 2017'den beri 38 kez terleten Hırvat file bekçisi, milli formayla da 11 kez kalesini gole kapatmayı başardı.