2022 Dünya Kupası'nda İngiltere'de şok! Kafileden ayrılan Ben White için flaş iddia

2022 Dünya Kupası'nda zirveyi hedefleyen İngiltere şok bir haberle sarsıldı. Daha önce kafileden ayrılan Ben White için flaş bir iddia ortaya atıldı.

2022 Dünya Kupası sırasında İngiliz savunmacı Ben White kafileden ayrılmıştı.

İngiltere Futbol Federasyonu, yıldız stoperin özel nedenlerden dolayı Katar'dan ayrıldığını duyururken ülke basınında konuyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Daily Star'ın haberine göre Ben White, uzun süredir Gareth Southgate'in yardımcılığını yapan Steve Holland ile bir tartışma yaşadı. Bunun üzerine futbolcunun kamptan ayrılmasına izin verildi.

Kulübü Arsenal ve birçok takım arkadaşı, bu kararın ardından oyuncuya sosyal medyada destek vermişti. Federasyon, Ben White'ın kamptan ayrılma nedeniyle ilgili bilgi vermemişti.