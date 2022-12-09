2022 Dünya Kupası'nda favorilerden biri olarak görülen Brezilya, turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Güney Amerika ekibi, Hırvatistan'a seri penaltı atışları sonrası mağlup olarak büyük bir şok yaşadı.

2022 Dünya Kupası'nda favorilerden biri olarak görülen Brezilya, turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Güney Amerika ekibi, Hırvatistan'a seri penaltı atışları sonrası mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Öte yandan karşılaşma sonrası Brezilya teknik direktörü Tite, görevine devam etmeyeceğini açıkladı Tite, "Bunu 1.5 yıl önce söylemiştim. Kendi sözünü ikiletecek bir adam değilim" dedi.