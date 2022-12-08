Hırvatistan - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final turu maçında Hırvatistan ve Brezilya kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hırvatistan - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - Brezilya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

HIRVATİSTAN - BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - Brezilya maçı 9 Aralık Cumagünü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.