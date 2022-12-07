Fas'ın kahramanı Romain Saiss!
Fas ile FIFA 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Beşiktaşlı Romain Saiss, ortaya koyduğu performans ile büyük takdir topladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 07.12.2022- 12:31
Tecrübeli oyuncu hatasız oynarken sakatlık yaşamasına rağmen son bölümü bacağındaki bandajla tamamladı. Fas turnuvadaki 4 maçta sadece 1 gol yerken onu da Kanada maçında kendi kalesine kaydetmişti.
Fas, İspanya karşısında da penaltılarda da kalesini kapatmayı başardı. Kaptan Saiss maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tarih yazmak istiyorduk, şimdi ise sınırlarımızı zorlamaya devam etmek istiyoruz. Tüm planlarımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sahada herkesin bir şeyler yaptığını görmek inanılmazdı. Tüm Fas halkı adına çok mutluyuz, zor bir maç olacağını biliyorduk, fedakarlık yapmak zorundaydık oyuncular olarak. Çeyrek finalde yine aynısını yapacağız"