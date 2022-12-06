Louis van Gaal: Arjantin'den intikam istiyoruz

Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek olan Hollanda'da teknik direktör Louis van Gaal çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gaal, "Messi, bireysel inisiyatif alarak sonuca karar verebilecek bir oyuncu. 2014'teki maçta topa dokunmadı ama penaltılarda kaybettik. Şimdi Arjantin'den intikamımızı istiyoruz" diye konuştu.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 06.12.2022- 20:24