Dünya Kupası son 16 turu maçında İspanya Fas ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan Gavi, Pele'den bu yana Dünya Kupası eleme turlarında bir maça ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu. İşte detaylar...

Katar 'da düzenlenen turnuvada sergilediği performansla dikkatleri üzerine toplayan Fas, F Grubu'nu 7 puanla lider tamamladı. İlk maçında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Afrika temsilcisi, Belçika'yı 2-0 ve Kanada'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

İspanya ise çok iyi başladığı grup aşamasını istediği gibi bitiremedi. İlk randevusunda Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya, Almanya ile 1-1 berabere kalırken, son maçında ise Japonya'ya 2-1 mağlup oldu. İspanya, E Grubu'nu 4 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.



BUSQUETS REKORA ORTAK



Education City Stadı'nda iki takım çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Sergio Busquets, İspanya'nın kaptanı olarak sahaya çıktı. 34 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası finallerinde 17. maçına çıktı. Busquets, Iker Casillas ve Sergio Ramos ile birlikte Dünya Kupası'nda İspanya formasını en çok giyen oyuncu oldu.

PELE'DEN SONRA GAVİ

Barcelona'nın genç oyuncusu Gavi ise, Pele'den bu yana Dünya Kupası eleme turlarında bir maça ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu.

Pele - 17 yaş 249 gün

Gavi - 18 yaş 123 gün