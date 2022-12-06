İspanya ise çok iyi başladığı grup aşamasını istediği gibi bitiremedi. İlk randevusunda Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya, Almanya ile 1-1 berabere kalırken, son maçında ise Japonya'ya 2-1 mağlup oldu. İspanya, E Grubu'nu 4 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.
BUSQUETS REKORA ORTAK
Education City Stadı'nda iki takım çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Sergio Busquets, İspanya'nın kaptanı olarak sahaya çıktı. 34 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası finallerinde 17. maçına çıktı. Busquets, Iker Casillas ve Sergio Ramos ile birlikte Dünya Kupası'nda İspanya formasını en çok giyen oyuncu oldu.
PELE'DEN SONRA GAVİ
Barcelona'nın genç oyuncusu Gavi ise, Pele'den bu yana Dünya Kupası eleme turlarında bir maça ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu.
Pele - 17 yaş 249 gün
Gavi - 18 yaş 123 gün