Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın Son 16 Turu'nda oynanan Brezilya - Güney Kore mücadelesinin çıkışında kendisini görüntüleyen bir YouTuber'a saldırdı.
Dünya Kupası'nda şok görüntüler! Samuel Eto'o çılgına döndü
Dünyaca ünlü efsane futbolcu ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, Brezilya - Güney Kore maçı sonrası stadyum çıkışında kendisini görüntülemek isteyen kişinin suratına tekme attı. Eto'nun sinirlerine hakim olamadığı anlar izleyenleri şoke etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Fransız La Opinion, Brezilya'nın 4-1 kazandığı müsabakanın ardından Samuel Eto'o'nun stadyum çıkışında Cezayirli bir Youtuber'a saldırdığı görüntüleri paylaştı.
Aynı zamanda resmi Dünya Kupası Elçisi olan efsane futbol figürünün bu saldırısı büyük şok etkisi yarattı.