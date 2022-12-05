Portekiz - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Portekiz ve İsviçre kozlarını paylaşacak. MMücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Portekiz - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Portekiz - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

PORTEKİZ İSVİÇRE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA KUPASI HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Portekiz ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz - İsviçre maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Portekiz - İsviçre maçı 6 Aralık Salı günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.