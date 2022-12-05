Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Japonya ile Hırvatistan, son 16 turunda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 tamamlanan maç uzatmaya gitti. 15'er dakikalık 2 uzatma süresinde de gol olmayınca mücadele seri penaltı atışlarına gitti. Hırvatistan seri penaltılarda 3-1'lik üstünlük sağladı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Hırvatistan, 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucunda 3-1'lik skor ile mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Japonya ile Hırvatistan, Al Janoub Stadı'nda karşı karşıya geldi. Amerikalı hakem Ismail Elfath'ın düdük çaldığı normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltılarla Hırvatistan, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Hırvatistan'nın golünü 55'inci dakikada Ivan Perisic kaydederken, Japonya'nın golü ise 43'üncü dakikada Daezen Maeda'dan geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada çeyrek finalisti belirlemek için seri penaltı atışlarına gidildi. Hırvatistan'da Vlasic, Brozovic ve Pasalic golleri atarken, Livaja penaltı atışından yararlanamadı. Japonya'da ise Minamino, Mitoma ve Yoshida'nın kullandığı penaltıları kaleci Livakovic kurtardı, Asano ise penaltı atışını gole çevirdi.

IVAN PERISIC, DAVOR SUKER'İN REKORUNU KIRDI

2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Japonya ile Hırvatistan karşılaştı. Hırvatistan, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltılar ile Japonya'yı 3-1'lik skor ile geçti. Hırvatistan'da Ivan Perisic, 55'inci dakikada attığı gol ile Avrupa Şampiyonaları ve Dünya Kupaları'nda çıktığı karşılaşmalarda toplam 10 gol atarak Davor Suker'in bu iki organizasyonda elinde bulundurduğu 9 gollük rekorunu kırdı. Öte yandan Perisic, Japonya'ya attığı gol sonrası Davor Suker'in Dünya Kupaları'nda attığı 6 gole de ortak oldu. Ivan Perisic, bir üst turlarda bir gol daha atması durumunda Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla en çok gol atan oyuncu olacak.

Hırvatistan'ın çeyrek finaldeki rakibi günün bir diğer karşılaşması olan Brezilya-Güney Kore maçının galibi olacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

İŞTE HIRVATİSTAN'A ÇEYREK FİNALİ GETİREN PENALTI ATIŞI!