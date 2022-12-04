Virgil van Dijk'tan flaş Cody Gakpo açıklaması! "MANU ile Real aynı seviyede değil"

Hollanda Milli Takım'ının başarılı defansı Virgil van Dijk, Real Madrid ile Manchester United'ın listesinde yer alan Cody Gakpo ile ilgili dikkat çeken sözler söyledi. van Dijk, "Manchester United ile Real Madrid aynı seviyede mi? Saygısızlık etmek istemem ama bence değiller. Kesinlikle bir sonraki adımı iyi bir adım olmalı. Ne zaman transfer olacağını zaman gösterecek." dedi.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2022- 14:58