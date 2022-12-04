Virgil van Dijk'tan flaş Cody Gakpo açıklaması! "MANU ile Real aynı seviyede değil"
Hollanda Milli Takım'ının başarılı defansı Virgil van Dijk, Real Madrid ile Manchester United'ın listesinde yer alan Cody Gakpo ile ilgili dikkat çeken sözler söyledi. van Dijk, "Manchester United ile Real Madrid aynı seviyede mi? Saygısızlık etmek istemem ama bence değiller. Kesinlikle bir sonraki adımı iyi bir adım olmalı. Ne zaman transfer olacağını zaman gösterecek." dedi.
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Yayın Tarihi: 04.12.2022- 14:58
Hollandalı oyuncu yaptığı açıklamada, "Manchester United ile Real Madrid aynı seviyede mi? Saygısızlık etmek istemem ama bence değiller. Kesinlikle bir sonraki adımı iyi bir adım olmalı. Ne zaman transfer olacağını zaman gösterecek." dedi.
Oyuncudan övgüyle bahseden Hollandalı, "Çok çalışkan, çok yetenekli ve kesinlikle potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Bizim için yaptıklarından da çok memnunuz." ifadelerini kullandı.
Gakpo, Dünya Kupası'ndaki üç grup maçında da gol atmayı başardı. Ayrıca PSV için bu sezon 12 gol, 16 asist ile oynadı.