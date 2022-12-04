Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Son 16 turu maçında İngiltere ile Senegal karşı karşıya geliyor. İngiltere - Senegal maçını haberimizden izleyebilrsiniz.
İNGİLTERE - SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İngiltere - Senegal maçı 4 Aralık Pazar günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
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İNGİLTERE - SENEGAL MAÇI İLK 11'LERİ
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Henderson, Rice, Bellingham, Foden, Kane, Saka
Senegal: E.Mendy, Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs, Ciss, N.Mendy, Ndiaye, Diatta, Sarr, Dia
İŞTE MAÇIN GOLÜ:
🏆⚽ GOOLL! | Bellingham getirdi, Henderson attı! İngiltere, kaleye isabet eden ilk şutunda golü buldu. pic.twitter.com/6C9Fng6Um5— TRT Spor (@trtspor) December 4, 2022
🏆⚽ GOOLL! | İngiltere çok hızlı çıktı ve golü buldu. Harry Kane sahnede! Turnuvadaki ilk isabetli şutunda golü attı. Şimdi skor 2-0. pic.twitter.com/rmu4UIjk0y— TRT Spor (@trtspor) December 4, 2022