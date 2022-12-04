Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Son 16 turu maçında Fransa ile Polonya karşı karşıya geliyor.
FRANSA - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fransa - Polonya maçı 18:00'de başladı ve TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
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FRANSA - POLONYA MAÇI İLK 11'LERİ
Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud.
Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Krychowiak, Zielinski, Szymanski, Frankowski, Kaminski, Lewandowski.