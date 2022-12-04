2022 Dünya Kupası son 16 turunda Avustralya'yı 2-1 yenen Arjantin, adını çeyrek finale yazdırdı. Lionel Messi önderliğindeki Tangocular, yarı finale kalmak içn Louis Van Gaal'in takımı Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı!
Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Lionel Messi'ye, takım arkadaşı Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken yazdığı mektup ortaya çıktı. Enzo Fernandez, Messi'ye yazdığı mektupta, "Seni nasıl ikna edeceğiz? Senin gezegendeki en iyi oyuncu olduğunu, kıyaslanamaz yeteneklere sahip olduğunu ama eninde sonunda bir insan olduğunu anlamayamazsak..." ifadelerini kullandı. İşte o mektup...
MESSI 1000. MAÇINDA TARİHE GEÇTİ! HEM MARADONA'YI HEM DE RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI
Avustralya maçına durgun başlayan Arjantin'de kilidi açmak yine yıldızı Messi'ye kaldı. Profesyonel futbolculuk kariyerinde 1000. maçına çıkan Messi, 35. dakikada Avustralya ağlarını sarsarak ülkesinin Dünya Kupalarında en çok gol atan ikinci futbolcu oldu ve zirvedeki Batistuta ile farkı 1 gole indirdi.. Dünya Kupalarında 9 gole ulaşan Messi, 8 gollü Diego Armando Maradona'yı geride bıraktı. 35 yaşındaki yıldız futbolcu ayrıca 8 gollü Cristiano Ronaldo'yu da geçti.
Messi'nin Avustralya'ya attığı gol, Dünya Kupası eleme turlarında attığı ilk gol olarak da kayıtlara geçti.