Bir adım daha attığımız için çok mutluyum. Çok fazla dinlenme zamanımız olmadı. Bunun için açıkçası endişelendik çünkü fiziksel gücü yüksek bir maç olacağını biliyorduk. Öne geçtik, ikinci golü de atınca kontrolü elimize aldık. Golü yiyince işimizi biraz zorlaştırdılar. İnanılmaz hisler yaşıyoruz. İnsanlarla böylesine büyük mutlulukları paylaşmak çılgınca. Buraya gelmek için insanların ne kadar çok çaba harcadığını görebiliyoruz. Ayrıca ülkemizden bizi destekleyenlere de çok teşekkür ediyoruz.